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Росіяни запустили "Шахеди"

Катерина ТищенкоСубота, 27 січня 2024, 19:13
Росіяни запустили Шахеди

Російські війська у суботу ввечері запустили ударні безпілотники з півдня у північному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:50 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області.

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О 19:03 з’явилося повідомлення про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Оголошено загрозу для Дніпропетровщини.

О 19:17 ворожий безпілотник було зафіксовано в районі міста Запоріжжя.

Теми: безпілотники
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