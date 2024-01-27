Росіяни запустили "Шахеди"
Субота, 27 січня 2024, 19:13
Російські війська у суботу ввечері запустили ударні безпілотники з півдня у північному напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 18:50 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області.
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О 19:03 з’явилося повідомлення про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Оголошено загрозу для Дніпропетровщини.
О 19:17 ворожий безпілотник було зафіксовано в районі міста Запоріжжя.