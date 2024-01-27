Россияне запустили "Шахеды"
Суббота, 27 января 2024, 19:13
Российские войска в субботу вечером запустили ударные беспилотники с юга в северном направлении.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 18:50 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Запорожской области.
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В 19:03 появилось сообщение о движении ударных БпЛА по территории Запорожской области в северном направлении. Объявлена угроза для Днепропетровщины.
В 19:17 вражеский беспилотник был зафиксирован в районе города Запорожье.