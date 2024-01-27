Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запустили "Шахеды"

Катерина ТищенкоСуббота, 27 января 2024, 19:13
Россияне запустили Шахеды

Российские войска в субботу вечером запустили ударные беспилотники с юга в северном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:50 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Запорожской области.

Реклама:

В 19:03 появилось сообщение о движении ударных БпЛА по территории Запорожской области в северном направлении. Объявлена угроза для Днепропетровщины.

В 19:17 вражеский беспилотник был зафиксирован в районе города Запорожье.

Темы: беспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

беспилотники
Россияне атаковали дронами Берислав, есть погибший и раненый
Украина и Литва обсудили совместное производство дронов
Украиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: