Россияне запустили "Шахеды"

Российские войска в субботу вечером запустили ударные беспилотники с юга в северном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:50 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Запорожской области.

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В 19:03 появилось сообщение о движении ударных БпЛА по территории Запорожской области в северном направлении. Объявлена угроза для Днепропетровщины.

В 19:17 вражеский беспилотник был зафиксирован в районе города Запорожье.