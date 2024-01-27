Зеленський про підсумки січня: Вдалося зберегти міжнародну увагу

Президент Володимир Зеленський за підсумками січня заявив, що Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до своєї битви за незалежність.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Завершуємо цей день, цей тиждень, вже час підбивати перші підсумки цього січня – для України, для наших відносин з партнерами.

Попри різні виклики й багато складнощів, Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до нашої, української битви за незалежність. Вдалося додати нашій державі ще більше стійкості – саме того, що є головним аргументом у міжнародній комунікації. Те, на що ви здатні. Те, що ви здатні витримати. Те, через що ви здатні пройти. Світ звертає увагу на стійких та сміливих".

Деталі: Зеленський відзначив, зокрема, підписану угоду про безпеку з Великою Британією. Він назвав цю угоду "базовим орієнтиром", на який можна рівнятись у роботі з іншими партнерами.

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"І тривають такі перемовини про нові безпекові угоди – і не лише з державами у Європі – щодо двосторонніх документів на виконання безпекової декларації "Групи семи". І впевнений, уже скоро будуть нові результати щодо безпекових гарантій для України", – сказав президент.

Він також заявив, що "фактично в цьому місяці наші команди, України та Польщі, перезавантажили відносини".

Зеленський відзначив також "хороший результат у відносинах з Євросоюзом" – початок скринінгу українського законодавства.

"Вже є розуміння графіка зустрічей, усіх наступних необхідних кроків. І важливо, щоб урядова команда України була достатньо мобілізована для цієї роботи: Україна зацікавлена в максимальних результатах у відносинах з Європою саме цього року, які тільки можливі", – підкреслив він.

Президент також подякував й Швейцарії "за дуже хороші, продуктивні перемовини під час візиту, а також за ефективну організацію зустрічі радників щодо Формули миру".

"Є домовленість і щодо організації першого Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії. Тривають дуже активні контакти щодо цього. Дійсно сильна історія – готуємо її", – сказав Зеленський.

Щодо оборонних пакетів для України президент заявив про "непогану динаміку" за цей місяць.

"Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО", - сказав він.

Зеленський подякував кожній країні, яка анонсувала нові пакети підтримки на нещодавній зустрічі у форматі "Рамштайн". "Вже готуємо на лютий іще більше домовленостей з партнерами", - додав він.

Президент також заявив, що щодо російських активів Україна і партнери за цей місяць наблизилася до рішення, яке буде справедливим.

Він заявив також про підготовку нового санкційного пакету Євросоюзу, а також нових кроків, щоб обмежити російську здатність обходити санкції.