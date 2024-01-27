Зеленский об итогах января: Удалось сохранить международное внимание

Президент Владимир Зеленский по итогам января заявил, что Украине удалось сохранить международное внимание к своей битве за независимость.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Завершаем этот день, эту неделю, уже пора подводить первые итоги этого января - для Украины, для наших отношений с партнерами.

Несмотря на различные вызовы и много сложностей, Украине удалось сохранить международное внимание к нашей, украинской битве за независимость. Удалось добавить нашему государству еще больше стойкости - именно того, что является главным аргументом в международной коммуникации. То, на что вы способны. То, что вы способны выдержать. То, через что вы способны пройти. Мир обращает внимание на устойчивых и смелых".

Детали: Зеленский отметил, в частности, подписанное соглашение о безопасности с Великобританией. Он назвал это соглашение "базовым ориентиром", на который можно равняться в работе с другими партнерами.

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"И продолжаются такие переговоры о новых соглашениях по безопасности - и не только с государствами в Европе - по двусторонним документам на выполнение декларации по безопасности "Группы семи". И уверен, уже скоро будут новые результаты по безопасности гарантий для Украины", - сказал президент.

Он также заявил, что "фактически в этом месяце наши команды, Украины и Польши, перезагрузили отношения".

Зеленский отметил также "хороший результат в отношениях с Евросоюзом" - начало скрининга украинского законодательства.

"Уже есть понимание графика встреч, всех последующих необходимых шагов. И важно, чтобы правительственная команда Украины была достаточно мобилизована для этой работы: Украина заинтересована в максимальных результатах в отношениях с Европой именно в этом году, которые только возможны", - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил и Швейцарию "за очень хорошие, продуктивные переговоры во время визита, а также за эффективную организацию встречи советников по Формуле мира".

"Есть договоренность и по организации первого Саммита мира на уровне лидеров в Швейцарии. Продолжаются очень активные контакты по этому поводу. Действительно сильная история - готовим ее", - сказал Зеленский.

Относительно оборонных пакетов для Украины президент заявил о "неплохой динамике" за этот месяц.

"Конечно, нуждаемся в большем, чтобы достичь контроля в небе и больших возможностей на земле, прежде всего артиллерийских. Но, как бы нам ни было сложно, мы имеем поставки и артиллерии, и ракет, и боеприпасов для ПВО", - сказал он.

Зеленский поблагодарил каждую страну, которая анонсировала новые пакеты поддержки на недавней встрече в формате "Рамштайн". "Уже готовим на февраль еще больше договоренностей с партнерами", - добавил он.

Президент также заявил, что по российским активам Украина и партнеры за этот месяц приблизилась к решению, которое будет справедливым.

Он заявил также о подготовке нового санкционного пакета Евросоюза, а также новых шагов, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции.