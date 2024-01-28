Британія пропонує "план з п'яти пунктів" для досягнення миру в Газі – FТ
Сполучене Королівство запропонувало план з п'яти пунктів, який, на їхню думку, покладе край війні між Ізраїлем і ХАМАСом.
Джерело: Financial Times
Деталі: Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон обговорив цю ініціативу з ізраїльськими і палестинськими лідерами під час свого турне у регіоні.
Кемерон закликав до "негайної паузи у військових діях".
Припинення бойових дій у кінцевому підсумку призведе до звільнення заручників в Газі, а потім до переговорів про постійне припинення вогню, заявив британський чиновник, який також сказав: "Що ми намагаємося зробити, так це закріпити ідею про те, що отримавши цю паузу, ви повинні наполегливо працювати над тим, щоб перетворити її на тривале припинення вогню, і дійсно зосередитися на реалістичних і досяжних речах, які зможуть зробити припинення вогню постійним і стійким".
Як зазначає FТ, Великобританія вже поділилася цим планом з арабськими, американськими та європейськими урядами.
Однак прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу виключив будь-які кроки в напрямку створення палестинської держави або співпраці з Палестинською адміністрацією, а також відкинув будь-яке постійне припинення вогню як частину угоди про звільнення заручників.