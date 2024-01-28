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Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 января 2024, 00:22

Соединенное Королевство предложило план из пяти пунктов, который, по их мнению, положит конец войне между Израилем и ХАМАСом.

Источник: Financial Times

Детали: Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильскими и палестинскими лидерами во время своего турне в регионе.

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Кэмерон призвал к "немедленной паузе в военных действиях".

Прекращение боевых действий в конечном итоге приведет к освобождению заложников в Газе, а затем к переговорам о постоянном прекращении огня, заявил британский чиновник, который также сказал: "Что мы пытаемся сделать, так это закрепить идею о том, что получив эту паузу, вы должны упорно работать над тем, чтобы превратить её в длительное прекращение огня, и действительно сосредоточиться на реалистичных и достижимых вещах, которые смогут сделать прекращение огня постоянным и устойчивым".

Как отмечает FТ, Великобритания уже поделилась этим планом с арабскими, американскими и европейскими правительствами.

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Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху исключил любые шаги в направлении создания палестинского государства или сотрудничества с Палестинской администрацией, а также отверг любое постоянное прекращение огня как часть соглашения об освобождении заложников.

Темы: ВеликобританияИзраильСектор Газавойна
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