Шольц закликав не допустити повторення помилок історії

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, праві сили, популісти становлять загрозу демократії, їм треба протиставити силу народу та не допустити повторення помилок історії.

Джерело: Шольц у суботньому відеозверненні, цитує Укрінформ

Деталі: Німеччина свідома своєї відповідальності за всі злочини націонал-соціалізму, за мільйони його жертв, яких згадують 27 січня, зазначив Шольц. Тому, за його словами, демократія в Німеччині будується на головному зобов’язанні "Ніколи більше!"

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Пряма мова: "Ніколи більше позбавлення прав, ніколи більше расової ідеології та дегуманізації, ніколи більше диктатури. Забезпечення цього є головним завданням держави. Ось чому ми боремося з усіма формами антисемітизму, терористичної пропаганди та людиноненависництва".

Деталі: Тому, підкреслив він, держава переслідує за допомогою усіх законних засобів тих, хто підтримує терористичну ідеологію та розпалює ненависть.

Демократія сильна, коли має підтримку громадян, вона потребує підтримки, коли опиняється під загрозою, сказав політик.

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Він нагадав про те, що з’являються повідомлення про нові мережі неонацистів, про те, що праві популісти отримують підтримку, граючи на поширенні страхів і ненависті серед людей.

Це відбувається скрізь у світі, але неонацистські мережі та поширення правого популізму не є випадковістю, з якою треба погодитися, підкреслив він.

Канцлер привітав численні демонстрації проти правого екстремізму, які проходять по всій Німеччині в останні дні.