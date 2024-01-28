Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, правые силы, популисты представляют угрозу демократии, им надо противопоставить силу народа и не допустить повторения ошибок истории.

Источник: Шольц в субботнем видеообращении, цитирует Укринформ

Детали: Германия осознает свою ответственность за все преступления национал-социализма, за миллионы его жертв, которых вспоминают 27 января, отметил Шольц. Поэтому, по его словам, демократия в Германии строится на главном обязательстве "Никогда больше!"

Реклама:

Прямая речь: "Никогда больше лишения прав, никогда больше расовой идеологии и дегуманизации, никогда больше диктатуры. Обеспечение этого является главной задачей государства. Вот почему мы боремся со всеми формами антисемитизма, террористической пропаганды и человеконенавистничества".

Детали: Поэтому, подчеркнул он, государство преследует с помощью всех законных средств тех, кто поддерживает террористическую идеологию и разжигает ненависть.

Демократия сильна, когда имеет поддержку граждан, она нуждается в поддержке, когда оказывается под угрозой, сказал политик.

ВИДЕО ДНЯ

Он напомнил о том, что появляются сообщения о новых сетях неонацистов, о том, что правые популисты получают поддержку, играя на распространении страхов и ненависти среди людей.

Это происходит везде в мире, но неонацистские сети и распространение правого популизма не являются случайностью, с которой надо согласиться, подчеркнул он.

Канцлер приветствовал многочисленные демонстрации против правого экстремизма, которые проходят по всей Германии в последние дни.