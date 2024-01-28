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Повітряні сили попереджали про загрозу балістики зі сходу

Ольга Глущенко Неділя, 28 січня 2024, 01:36
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики зі сходу
скриншот карти тривог

У ніч на 28 січня Повітряні сили попередили про загрозу балістики зі сходу, а також про ракетну небезпеку в Харківській і Донецькій областях.

Джерело: Повітряні сили

Пряма мова: "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

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Деталі: Крім того, ПС зазначили, що існує ракетна небезпека на Харківщині та Донеччині.

Оновлено: О 2:10 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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