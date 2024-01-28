Повітряні сили попереджали про загрозу балістики зі сходу
Неділя, 28 січня 2024, 01:36
У ніч на 28 січня Повітряні сили попередили про загрозу балістики зі сходу, а також про ракетну небезпеку в Харківській і Донецькій областях.
Джерело: Повітряні сили
Пряма мова: "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
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Деталі: Крім того, ПС зазначили, що існує ракетна небезпека на Харківщині та Донеччині.
Оновлено: О 2:10 Повітряні сили оголосили відбій загрози.
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