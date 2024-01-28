Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
Воскресенье, 28 января 2024, 01:36
В ночь на 28 января Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока, а также о ракетной опасности в Харьковской и Донецкой областях.
Источник: Воздушные силы
Прямая речь: "Угроза применения баллистического вооружения с востока!
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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"
Детали: Кроме того, ВС отметили, что существует ракетная опасность в Харьковской и Донецкой областях.
Обновлено: В 2:10 Воздушные силы объявили отбой угрозы.
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