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Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 января 2024, 01:36
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
скриншот карты тревог

В ночь на 28 января Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока, а также о ракетной опасности в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: Воздушные силы

Прямая речь: "Угроза применения баллистического вооружения с востока!

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Детали: Кроме того, ВС отметили, что существует ракетная опасность в Харьковской и Донецкой областях.

Обновлено: В 2:10 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

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Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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