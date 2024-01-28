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Росіяни вербують білоруську молодь до своїх військових ВНЗ – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 28 січня 2024, 03:52
Росіяни вербують білоруську молодь до своїх військових ВНЗ – спротив
ілюстративне фото ЦНС

За даними Центру національного спротиву, росіяни вербують білоруську молодь на навчання у російських військових вищих навчальних закладах.

Джерело: ЦНС

Деталі: Спротив повідомляє, що представники збройних сил РФ проводить так звані "дні відкритих дверей" у райцентрах Республіки Білорусь, де громадянам РБ пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

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Дослівно: "Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки.

Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів".

Теми: БілорусьРосіявійна
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