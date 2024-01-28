Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
Воскресенье, 28 января 2024, 03:52
По данным Центра национального сопротивления, россияне вербуют белорусскую молодежь на обучение в российских военных высших учебных заведениях.
Источник: ЦНС
Детали: Сопротивление сообщает, что представители вооруженных сил РФ проводят так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах Республики Беларусь, где гражданам РБ предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.
Реклама:
Дословно: "Вследствие больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена.
Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов".