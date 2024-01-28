Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление

По данным Центра национального сопротивления, россияне вербуют белорусскую молодежь на обучение в российских военных высших учебных заведениях.

Источник: ЦНС

Детали: Сопротивление сообщает, что представители вооруженных сил РФ проводят так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах Республики Беларусь, где гражданам РБ предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.

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Дословно: "Вследствие больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена.

Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов".