ISW проаналізував, як РФ створює інформаційні умови для виправдання своєї агресії в інших країнах

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль продовжує використовувати концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати свою можливу агресію щодо країн Балтії та інших країн-членів НАТО.

Джерело: ISW

Деталі: Аналізуючи зібрані дані, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що президент Росії Володимир Путін, президент Білорусі Олександр Лукашенко та офіційні особи Кремля заявили, що Росія перебуває в екзистенційному геополітичному конфлікті з нібито сучасним нацистським рухом, який поширюється за межі України, під час відзначення 80-тої річниці зняття блокади Ленінграда.

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Експерти відзначають: Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він зможе використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом, що нагадує холодну війну, і Кремль може використовувати існуючу риторику про боротьбу з нацизмом для підтримки цих зусиль.

Кремль закликав до "денацифікації" в Україні як тонко завуальованої вимоги зміни режиму і використовував інформаційні операції про українських "нацистів", щоб "загорнути" своє неспровоковане вторгнення в Україну в міфи так званої "Великої Вітчизняної війни".

Російські офіційні особи і раніше застосовували ярлик "нацизму" до західних держав і осіб за межами України, хоча ймовірна скоординована риторика Путіна, Лукашенка, Наришкіна і Володіна 27 січня свідчить про те, що Кремль може все частіше називати "нацистським" будь-якого умовного супротивника і, можливо, весь Захід.

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У звіті зазначають: "Кремль, можливо, вирішив, що простий наратив про те, що Росія та інші держави борються з геополітичною нацистською силою, є більш ефективною наративною лінією, ніж спроба Путіна апелювати до російських громадян і російськомовних на території колишнього Радянського Союзу і Російської імперії з ідеологією "Русского мира", яка базується на навмисно аморфних етнічних ідентичностях, які не узгоджуються між собою і суперечать багатонаціональному складу Росії".

Крім того, аналітики звертають увагу на те, що Путін звинуватив країни Балтії у прийнятті "нацизму", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля щодо створення інформаційних умов для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.

Згідно з проаналізованими даними, Путін стверджував, що країни Балтії оголосили тисячі людей, які там проживають, "недолюдьми", "позбавляють" їх "найосновніших прав" і піддають їх "переслідуванням".

Кремль історично використовував свою концепцію "співвітчизників за кордоном", яка нечітко включає в себе етнічних росіян і російськомовних представників інших національностей, для виправдання російської агресії в сусідніх державах.

ISW продовжує оцінювати, що кремлівські чиновники та рупори можуть намагатися створити інформаційні умови для можливої майбутньої російської агресії в країнах Балтії та інших членах НАТО, таких як Фінляндія, під виглядом захисту "співвітчизників за кордоном".

Ключові висновки ISW за 27 січня: