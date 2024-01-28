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ISW проаналізував, як РФ створює інформаційні умови для виправдання своєї агресії в інших країнах

Ольга Глущенко Неділя, 28 січня 2024, 04:58
ISW проаналізував, як РФ створює інформаційні умови для виправдання своєї агресії в інших країнах
Володимир Путін, фото Кремля

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль продовжує використовувати концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати свою можливу агресію щодо країн Балтії та інших країн-членів НАТО.

Джерело: ISW

Деталі: Аналізуючи зібрані дані, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що президент Росії Володимир Путін, президент Білорусі Олександр Лукашенко та офіційні особи Кремля заявили, що Росія перебуває в екзистенційному геополітичному конфлікті з нібито сучасним нацистським рухом, який поширюється за межі України, під час відзначення 80-тої річниці зняття блокади Ленінграда.

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Експерти відзначають: Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він зможе використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом, що нагадує холодну війну, і Кремль може використовувати існуючу риторику про боротьбу з нацизмом для підтримки цих зусиль.

Кремль закликав до "денацифікації" в Україні як тонко завуальованої вимоги зміни режиму і використовував інформаційні операції про українських "нацистів", щоб "загорнути" своє неспровоковане вторгнення в Україну в міфи так званої "Великої Вітчизняної війни".

Російські офіційні особи і раніше застосовували ярлик "нацизму" до західних держав і осіб за межами України, хоча ймовірна скоординована риторика Путіна, Лукашенка, Наришкіна і Володіна 27 січня свідчить про те, що Кремль може все частіше називати "нацистським" будь-якого умовного супротивника і, можливо, весь Захід.

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У звіті зазначають: "Кремль, можливо, вирішив, що простий наратив про те, що Росія та інші держави борються з геополітичною нацистською силою, є більш ефективною наративною лінією, ніж спроба Путіна апелювати до російських громадян і російськомовних на території колишнього Радянського Союзу і Російської імперії з ідеологією "Русского мира", яка базується на навмисно аморфних етнічних ідентичностях, які не узгоджуються між собою і суперечать багатонаціональному складу Росії".

Крім того, аналітики звертають увагу на те, що Путін звинуватив країни Балтії у прийнятті "нацизму", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля щодо створення інформаційних умов для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.

Згідно з проаналізованими даними, Путін стверджував, що країни Балтії оголосили тисячі людей, які там проживають, "недолюдьми", "позбавляють" їх "найосновніших прав" і піддають їх "переслідуванням".

Кремль історично використовував свою концепцію "співвітчизників за кордоном", яка нечітко включає в себе етнічних росіян і російськомовних представників інших національностей, для виправдання російської агресії в сусідніх державах.

ISW продовжує оцінювати, що кремлівські чиновники та рупори можуть намагатися створити інформаційні умови для можливої майбутньої російської агресії в країнах Балтії та інших членах НАТО, таких як Фінляндія, під виглядом захисту "співвітчизників за кордоном".

Ключові висновки ISW за 27 січня:

  • Президент Росії Володимир Путін, президент Білорусі Олександр Лукашенко та офіційні особи Кремля заявили, що Росія перебуває в екзистенційному геополітичному конфлікті з нібито сучасним нацистським рухом, який поширюється за межі України, відзначаючи 80-ту річницю зняття блокади Ленінграда.
  • Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він може використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом, що нагадує холодну війну, і Кремль може все частіше використовувати існуючу риторику про боротьбу з нацизмом, щоб підтримати ці зусилля.
  • Путін конкретно звинуватив країни Балтії у прийнятті "нацизму", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на створення інформаційних умов для майбутньої російської агресії проти країн-членів НАТО.
  • За повідомленнями, банки М'янми підключені до російської системи передачі фінансових повідомлень, російського аналогу банківської системи SWIFT.
  • Російські війська провели обмежену серію безпілотних і ракетних ударів по Україні 26 і 27 січня.
  • Російська влада, ймовірно, блокує зв'язок у Республіці Саха вже четвертий день поспіль після протестів 24 січня на підтримку громадянина Росії, якого нібито вбив натуралізований громадянин Росії з Таджикистану.
  • Російські війська здійснили нещодавні підтверджені просування поблизу Куп'янська, Кремінної та Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення 27 січня.
  • Британське видання The Telegraph повідомило 26 січня з посиланням на неназваного західного чиновника, що Росія витрачає на війну в Україні близько 40 відсотків свого ВВП, що більше, ніж російські національні витрати на охорону здоров'я та освіту.
  • Російські суб'єкти федерації продовжують встановлювати патронажні зв'язки з окупованими територіями України.

Теми: РосіяБалтіяНАТО
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