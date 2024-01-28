ISW проанализировал, как РФ создает информационные условия для оправдания своей агрессии в других странах

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль продолжает использовать концепцию "соотечественников за рубежом", чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении стран Балтии и других стран-членов НАТО.

Источник: ISW

Детали: Анализируя собранные данные, аналитики Института изучения войны отмечают, что президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и официальные лица Кремля заявили, что Россия находится в экзистенциальном геополитическом конфликте с якобы современным нацистским движением, которое распространяется за пределы Украины, во время празднования 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

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Эксперты отмечают: Путин уже давно пытается создать идеологию для России, которую он сможет использовать для поддержания геополитической конфронтации с Западом, напоминающей холодную войну, и Кремль может использовать существующую риторику о борьбе с нацизмом для поддержки этих усилий.

Кремль призывал к "денацификации" в Украине в качестве тонко завуалированного требования смены режима и использовал информационные операции об украинских "нацистах", чтобы "завернуть" свое неспровоцированное вторжение в Украину в мифы так называемой "Великой Отечественной войны".

Российские официальные лица и раньше применяли ярлык "нацизма" к западным государствам и лицам за пределами Украины, хотя вероятная скоординированная риторика Путина, Лукашенко, Нарышкина и Володина 27 января свидетельствует о том, что Кремль может все чаще называть "нацистским" любого условного противника и, возможно, весь Запад.

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В отчете отмечают: "Кремль, возможно, решил, что простой нарратив о том, что Россия и другие государства борются с геополитической нацистской силой, является более эффективной нарративной линией, чем попытка Путина апеллировать к российским гражданам и русскоязычным на территории бывшего Советского Союза и Российской империи с идеологией "Русского мира", которая базируется на намеренно аморфных этнических идентичностях, которые не согласуются между собой и противоречат многонациональному составу России".

Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что Путин обвинил страны Балтии в принятии "нацизма", что, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля по созданию информационных условий для будущей российской агрессии против членов НАТО.

Согласно проанализированным данным, Путин утверждал, что страны Балтии объявили тысячи проживающих там людей "недочеловеками", "лишают" их "самых основных прав" и подвергают их "преследованиям".

Кремль исторически использовал свою концепцию "соотечественников за рубежом", которая нечетко включает в себя этнических русских и русскоязычных представителей других национальностей, для оправдания российской агрессии в соседних государствах.

ISW продолжает оценивать, что кремлевские чиновники и рупоры могут пытаться создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии в странах Балтии и других членах НАТО, таких как Финляндия, под видом защиты "соотечественников за рубежом".

Ключевые выводы ISW за 27 января: