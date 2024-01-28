Вночі ворог запустив по Україні 8 "Шахедів" і дві ракети "Іскандер"

Вночі 28 січня росіяни атакували Україну 8 "Шахедами", 4 з яких було знищено, і двома ракетами "Іскандер-М".

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області РФ та трьома ЗКР (зенітно-керована ракета – ред.) С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області".

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Деталі: Зазначається, що було атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

ПС додають, що, за попередніми даними, внаслідок балістичного удару обійшлося без постраждалих.