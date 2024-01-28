Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"

Ночью 28 января россияне атаковали Украину 8 "Шахедами", 4 из которых были уничтожены, и двумя ракетами "Искандер-М".

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 28 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине из района Воронежской области РФ и тремя ЗКР (зенитно-управляемая ракета - ред.) С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области".

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Детали: Отмечается, что были атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожено четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

ПС добавляют, что, по предварительным данным, в результате баллистического удара обошлось без пострадавших.