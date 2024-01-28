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Українські воїни знищили ще понад 700 росіян та десятки їхньої техніки

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 08:22
Українські воїни знищили ще понад 700 росіян та десятки їхньої техніки
воїн зсу, фото: генштаб

Захисники України за добу 27-28 січня знищили 740 росіян, 9 танків та 12 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 382110 (+740) осіб,
  • танків ‒ 6280 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19) од,
  • артилерійських систем – 9097 (+12) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1436 (+3)

Дані уточнюються.

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