Українські воїни знищили ще понад 700 росіян та десятки їхньої техніки
Неділя, 28 січня 2024, 08:22
Захисники України за добу 27-28 січня знищили 740 росіян, 9 танків та 12 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 382110 (+740) осіб,
- танків ‒ 6280 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19) од,
- артилерійських систем – 9097 (+12) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1436 (+3)
Дані уточнюються.