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Украинские воины уничтожили еще более 700 россиян и десятки их техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 января 2024, 08:22
Украинские воины уничтожили еще более 700 россиян и десятки их техники
воїн всу, фото: генштаб

Защитники Украины за сутки 27-28 января уничтожили 740 россиян, 9 танков и 12 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 382110 (+740) человек,
  • танков - 6280 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 11671 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 9097 (+12) ед,
  • РСЗО - 972 (+0) ед,
  • средства ПВО - 660 (+0) ед,
  • самолетов - 331 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4),
  • крылатые ракеты - 1845 (+0),
  • корабли / катера - 23 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31) ед,
  • специальная техника - 1436 (+3)

Данные уточняются.

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