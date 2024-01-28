Украинские воины уничтожили еще более 700 россиян и десятки их техники
Воскресенье, 28 января 2024, 08:22
Защитники Украины за сутки 27-28 января уничтожили 740 россиян, 9 танков и 12 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 382110 (+740) человек,
- танков - 6280 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 11671 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 9097 (+12) ед,
- РСЗО - 972 (+0) ед,
- средства ПВО - 660 (+0) ед,
- самолетов - 331 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4),
- крылатые ракеты - 1845 (+0),
- корабли / катера - 23 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31) ед,
- специальная техника - 1436 (+3)
Данные уточняются.