Українка Кіченок програла у парному фіналі Aus Open

Людмила Кіченок зазнала поразки у фіналі жіночого парного турніру Australian Open-2024.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: У тандемі з латвійкою Єленою Остапенко українка поступилась Сє Шувей з Китайського Тайбею та Елізе Мертенс з Бельгії.

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Кіченок вперше в кар'єрі вийшла у фінал жіночого парного Грендслему. При цьому загалом у фінал Великого шлему вона пробилась вдруге: у 2023 році українка в парі з хорватом Мате Павичем виграла парний змішаний титул Вімблдону.

У п'яти матчах на шляху до фіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом — у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі.

Перша партія пройшла за повної переваги Мертенс і Шувей: 6:1.

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На старті другого сету Кіченок і Мертенс вперше взяли гейм на подачі суперниць, реалізувавши перший же брейкпойнт у матчі. Однак за рахунку 2:1 втратили перевагу, програвши власний гейм під "нуль".

За рахунку 3:4 українсько-латвійський дует ще раз програв гейм на своїй подачі, однак у наступному геймі зробив брейк у відповідь, не дозволивши суперницям подати на матч.

Утім, в останньому геймі партії Кіченок і Остапенко не зуміли перевести гру на тай-брейк.

Мертенс і Шувей знову зробили брейк під "нуль" і виграли матч, а з ним й титул — 7:5.

Нагадаємо: Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у півфіналі Australian Open-2024 китаянці Цінь Вень Чжен у двох сетах, і вибула з престижного турніру.