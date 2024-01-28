Украинка Киченок проиграла в парном финале Aus Open

Людмила Киченок потерпела поражение в финале женского парного турнира Australian Open-2024.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: В тандеме с латвийкой Еленой Остапенко украинка уступила Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии.

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Киченок впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема. При этом в целом в финал Большого шлема она пробилась во второй раз: в 2023 году украинка в паре с хорватом Мате Павичем выиграла парный смешанный титул Уимблдона.

В пяти матчах на пути к финалу Киченок и Остапенко уступили лишь один сет - в матче второго круга с хозяйками соревнований Кимберли Биррелл и Оливией Гадецки.

Первая партия прошла при полном преимуществе Мертенс и Шувей: 6:1.

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На старте второго сета Киченок и Мертенс впервые взяли гейм на подаче соперниц, реализовав первый же брейкпойнт в матче. Однако при счете 2:1 упустили преимущество, проиграв собственный гейм под "ноль".

При счете 3:4 украинско-латвийский дуэт еще раз проиграл гейм на своей подаче, однако в следующем гейме сделал ответный брейк, не позволив соперницам подать на матч.

Впрочем, в последнем гейме партии Киченок и Остапенко не сумели перевести игру на тай-брейк.

Мертенс и Шувей снова сделали брейк под "ноль" и выиграли матч, а с ним и титул - 7:5.

Напомним: Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в полуфинале Australian Open-2024 китаянке Цинь Вэнь Чжэн в двух сетах, и выбыла из престижного турнира.