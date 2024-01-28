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Окупанти вночі ракетами атакували Мирноград, поранили двох дорослих та дитину

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 09:43
Окупанти вночі ракетами атакували Мирноград, поранили двох дорослих та дитину
фото: донецька облпрокуратура

Російські військові вночі на 28 січня атакували Мирноград Донецької області, поранили трьох людей, з них дитині 15 років.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: За даними слідства, о 01:30, війська РФ завдали ракетного обстрілу житлового масиву Мирнограда.

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Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років.

У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму.

 

Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади та 9 автівок.

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усі фото: Донецька обласна прокуратура

Теми: Донецька областьобстріл
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