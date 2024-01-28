Окупанти вночі ракетами атакували Мирноград, поранили двох дорослих та дитину
Неділя, 28 січня 2024, 09:43
Російські військові вночі на 28 січня атакували Мирноград Донецької області, поранили трьох людей, з них дитині 15 років.
Джерело: Донецька облпрокуратура
Деталі: За даними слідства, о 01:30, війська РФ завдали ракетного обстрілу житлового масиву Мирнограда.
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Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років.
У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму.
Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади та 9 автівок.
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