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Оккупанты ночью ракетами атаковали Мирноград, ранили двух взрослых и ребенка

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 января 2024, 09:43
Оккупанты ночью ракетами атаковали Мирноград, ранили двух взрослых и ребенка
фото: донецкая облпрокуратура

Российские военные ночью на 28 января атаковали Мирноград Донецкой области, ранили трех человек, из них ребенку 15 лет.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: По данным следствия, в 01:30, войска РФ нанесли ракетный обстрел жилого массива Мирнограда.

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Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет.

У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

 

Также от разрыва средств поражения повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения и 9 автомобилей.

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все фото: донецкая облпрокуратура

Темы: Донецкая областьобстрел
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