Оккупанты ночью ракетами атаковали Мирноград, ранили двух взрослых и ребенка

Российские военные ночью на 28 января атаковали Мирноград Донецкой области, ранили трех человек, из них ребенку 15 лет.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: По данным следствия, в 01:30, войска РФ нанесли ракетный обстрел жилого массива Мирнограда.

Реклама:

Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет.

У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Также от разрыва средств поражения повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения и 9 автомобилей.

ВИДЕО ДНЯ