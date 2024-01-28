Оккупанты ночью ракетами атаковали Мирноград, ранили двух взрослых и ребенка
Воскресенье, 28 января 2024, 09:43
Российские военные ночью на 28 января атаковали Мирноград Донецкой области, ранили трех человек, из них ребенку 15 лет.
Источник: Донецкая облпрокуратура
Детали: По данным следствия, в 01:30, войска РФ нанесли ракетный обстрел жилого массива Мирнограда.
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Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет.
У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму.
Также от разрыва средств поражения повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения и 9 автомобилей.
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