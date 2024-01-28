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Напади на військкомати у Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 28 січня 2024, 10:35
Напади на військкомати у Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна – розвідка Британії
Підпал воєнкомату в Нижньовартовську. скриншот: відео із соцмереж

Розвідка Великої Британії вважає, що збільшення числа нападів на військкомати і подібні установи в Росії може свідчити про недовіру до обіцянки президента Володимира Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 28 січня, "Європейська правда"

Деталі: Відомство наводить оприлюднені російською владою 22 січня дані про 220 атак на пов’язані з набором до війська інституції з початку вторгнення РФ в Україну. Водночас статистика видання "Медіазона" свідчить про 113 атак тільки від 26 липня 2023 року.

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"Взяті разом ці цифри свідчать про подвоєння підпалів військкоматів в останні 6 місяців", – зазначає розвідка.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що виконавці нападів "діяли від імені західних посадовців".

"Однак збільшення числа атак дуже ймовірне через дедалі більше почуття невдоволення війною серед російського населення, а особливо тих, хто може бути мобілізований, щойно оголосять про другу хвилю мобілізації", – йдеться в огляді.

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Повідомляється, що частину виконавців цих атак звинуватили в тероризмі і зраді.

"Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року, про те, що нової хвилі не буде – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок", – вважає британська розвідка.

Теми: ПутінРосіямобілізація
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