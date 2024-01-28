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Нападения на военкоматы в России свидетельствуют о недоверии к обещаниям Путина - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 28 января 2024, 10:35
Нападения на военкоматы в России свидетельствуют о недоверии к обещаниям Путина - разведка Британии
Поджог военкомата в Нижневартовске. скриншот: видео из соцсетей

Разведка Великобритании считает, что увеличение числа нападений на военкоматы и подобные учреждения в России может свидетельствовать о недоверии к обещанию президента Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 28 января, "Европейская правда"

Детали: Ведомство приводит обнародованные российскими властями 22 января данные о 220 атаках на связанные с набором в армию институты с начала вторжения РФ в Украину. В то же время статистика издания "Медиазона" свидетельствует о 113 атаках только от 26 июля 2023 года.

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"Взятые вместе эти цифры свидетельствуют об удвоении поджогов военкоматов в последние 6 месяцев", – отмечает разведка.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что исполнители нападений "действовали от имени западных чиновников".

"Однако увеличение числа атак очень вероятно из-за растущего чувства недовольства войной среди российского населения, а особенно тех, кто может быть мобилизован, как только объявят о второй волне мобилизации", – говорится в обзоре.

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Сообщается, что часть исполнителей этих атак обвинили в терроризме и предательстве.

"Новая мобилизация будет противоречить обещанию Путина от 14 декабря 2023 года, о том, что новой волны не будет – атаки с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия к этим обещаниям", – считает британская разведка.

Темы: ПутинРосcиямобилизация
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