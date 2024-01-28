Україна перемогла б швидше, якби могла бити по Росії західною зброєю – Неїжпапа
Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа впевнений, що Україна виграла б війну швидше, якби могла стріляти британською зброєю в Росію.
Джерело: Неїжпапа в інтерв'ю Sky News
Деталі: Журналістка запитала у Неїжпапи, чи Україна зможе швидше виграти війну, якщо отримає дозвіл Заходу бити їхнім озброєнням вглиб Росії, командувач відповів: "Звичайно, чим швидше Збройні сили матимуть необхідні бойові спроможності та певні можливості для знищення об'єктів інфраструктури противника, тим швидше ми переможемо".
Він впевнений, що якби Україна мала таке право, війна б "розгорталася по іншому".
Неїжпапа також повідомив, що його ВМС із задоволенням візьмуть під свою опіку два британські військові кораблі, які мають бути достроково виведені через нестачу моряків.
Пряма мова Неїжпапи: "Ми повинні мати можливості для того, щоб Росія назавжди відмовилася від думки навіть дивитися в бік України, в тому числі на морі...
Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку".
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