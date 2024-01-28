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Украина победила бы быстрее, если бы могла бить по России западным оружием - Неижпапа

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 января 2024, 11:26
Украина победила бы быстрее, если бы могла бить по России западным оружием - Неижпапа
фото: УП

Командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа уверен, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы могла стрелять британским оружием в Россию.

Источник: Неижпапа в интервью Sky News

Детали: Журналистка спросила у Неижпапы, сможет ли Украина быстрее выиграть войну, если получит разрешение Запада бить их вооружением вглубь России, командующий ответил: "Конечно, чем быстрее Вооруженные силы будут иметь необходимые боевые способности и определенные возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем быстрее мы победим".

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Он уверен, что если бы Украина имела такое право, война бы "разворачивалась по другому".

Неижпапа также сообщил, что его ВМС с удовольствием возьмут под свою опеку два британских военных корабля, которые должны быть досрочно выведены из-за нехватки моряков.

Прямая речь Неижпапы: "Мы должны иметь возможности для того, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе на море...

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Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку".

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Темы: Вооруженные силывойнаракетный удар
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