Украина победила бы быстрее, если бы могла бить по России западным оружием - Неижпапа
Командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа уверен, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы могла стрелять британским оружием в Россию.
Источник: Неижпапа в интервью Sky News
Детали: Журналистка спросила у Неижпапы, сможет ли Украина быстрее выиграть войну, если получит разрешение Запада бить их вооружением вглубь России, командующий ответил: "Конечно, чем быстрее Вооруженные силы будут иметь необходимые боевые способности и определенные возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем быстрее мы победим".
Он уверен, что если бы Украина имела такое право, война бы "разворачивалась по другому".
Неижпапа также сообщил, что его ВМС с удовольствием возьмут под свою опеку два британских военных корабля, которые должны быть досрочно выведены из-за нехватки моряков.
Прямая речь Неижпапы: "Мы должны иметь возможности для того, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе на море...
Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку".
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