Біля Дніпра збили російську крилату ракету

Ракетна небезпека вдень 28 січня була оголошена у південних областях України, пізніше стало відомо що біля Дніпра збили ракету.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, "Суспільне", ПК "Схід"

Деталі: Ракетна небезпека увімкнена в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

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Військові пишуть про загрозу пусків ракет з акваторії Азовського моря.

Оновлено: Пізніше військові повідомили, що російська ракета летіла на Кіровоградщину, але змінила напрямок і летить у бік Дніпра.

За декілька хвилин ЗМІ повідомили про вибухи у Дніпрі.

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Згодом військові відзвітували, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.