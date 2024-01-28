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Біля Дніпра збили російську крилату ракету

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 13:32
Біля Дніпра збили російську крилату ракету
скриншот

Ракетна небезпека вдень 28 січня була оголошена у південних областях України, пізніше стало відомо що біля Дніпра збили ракету.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, "Суспільне", ПК "Схід"

Деталі: Ракетна небезпека увімкнена в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

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Військові пишуть про загрозу пусків ракет з акваторії Азовського моря.

Оновлено: Пізніше військові повідомили, що російська ракета летіла на Кіровоградщину, але змінила напрямок і летить у бік Дніпра.

За декілька хвилин ЗМІ повідомили про вибухи у Дніпрі.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом військові відзвітували, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Теми: повітряна тривогавійнаДніпроППО
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