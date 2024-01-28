Біля Дніпра збили російську крилату ракету
Ракетна небезпека вдень 28 січня була оголошена у південних областях України, пізніше стало відомо що біля Дніпра збили ракету.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, "Суспільне", ПК "Схід"
Деталі: Ракетна небезпека увімкнена в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Військові пишуть про загрозу пусків ракет з акваторії Азовського моря.
Оновлено: Пізніше військові повідомили, що російська ракета летіла на Кіровоградщину, але змінила напрямок і летить у бік Дніпра.
За декілька хвилин ЗМІ повідомили про вибухи у Дніпрі.
Згодом військові відзвітували, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.