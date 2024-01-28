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Возле Днепра сбили российскую крылатую ракету

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 января 2024, 13:32
Возле Днепра сбили российскую крылатую ракету
скриншот

Ракетная опасность днем 28 января была объявлена в южных областях Украины, позже стало известно, что возле Днепра сбили ракету.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, "Суспильне", ВК "Восток"

Детали: Ракетная опасность включена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

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Военные пишут об угрозе пусков ракет из акватории Азовского моря.

Обновлено: Позже военные сообщили, что российская ракета летела на Кировоградщину, но изменила направление и летит в сторону Днепра.

Через несколько минут СМИ сообщили о взрывах в Днепре.

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Впоследствии военные отчитались, что в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.

Темы: воздушная тревогавойнаДнепрПВО
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