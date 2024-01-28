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Європейські партнери роблять занадто мало для України – міністр фінансів Німеччини

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 28 січня 2024, 15:19
Європейські партнери роблять занадто мало для України – міністр фінансів Німеччини
Крістіан Лінднер. Фото: Getty Images

Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликає європейських партнерів до більшої підтримки України.

Джерело: ntv, "Європейська правда"

Деталі: Німеччина робить свій внесок і, якщо буде потрібно, "мобілізується ще більше", заявив Лінднер на Європейській партійній конференції лібералів у Берліні.

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Однак, додав він, для Німеччини неприйнятно робити ще більше, "щоб інші могли продовжувати робити занадто мало".

Європа – це спільнота цінностей, "і це також повинно проявити себе в цей час", зажадав Лінднер, підкресливши, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні.

"Ми не відступимо від наших зобов'язань", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Теми: Німеччинадопомога УкраїніЄвропа
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