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Европейские партнеры делают слишком мало для Украины - министр финансов Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 28 января 2024, 15:19
Европейские партнеры делают слишком мало для Украины - министр финансов Германии
Кристиан Линднер. Фото: Getty Images

Министр финансов Германии, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер призывает европейских партнеров к большей поддержке Украины.

Источник: ntv, "Европейская правда"

Детали: Германия делает свой вклад и, если потребуется, "мобилизуется еще больше", заявил Линднер на Европейской партийной конференции либералов в Берлине.

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Однако, добавил он, для Германии неприемлемо делать еще больше, "чтобы другие могли продолжать делать слишком мало".

Европа – это сообщество ценностей, "и это также должно проявить себя в это время", потребовал Линднер, подчеркнув, что Германия уже предоставляет половину европейской помощи Украине.

"Мы не отступим от наших обязательств", – подчеркнул он.

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Напомним: Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.

Перед этим сообщалось, что канцлер Германии хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Темы: Германияпомощь УкраинеЕвропа
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