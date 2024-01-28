Окупанти скинули вибухівку на жителя Берислава
Неділя, 28 січня 2024, 15:56
Російські окупанти після обіду 28 січня вдарили безпілотником по Бериславу на Херсонщині, поранили чоловіка.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Зазначається, що росіяни скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя.
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Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги.
Каретою "швидкої" його доставили до лікарні.
Також близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району.
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Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів, один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку.
Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька.