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Окупанти скинули вибухівку на жителя Берислава

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 15:56
Окупанти скинули вибухівку на жителя Берислава
скриншот deepstatemap

Російські окупанти після обіду 28 січня вдарили безпілотником по Бериславу на Херсонщині, поранили чоловіка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що росіяни скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя.

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Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги.

Каретою "швидкої" його доставили до лікарні.

Також близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району.

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Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів, один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку.

Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька.

Теми: Херсонська областьобстрілбезпілотникивійна
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