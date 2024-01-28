Оккупанты сбросили взрывчатку на жителя Берислава

Российские оккупанты после обеда 28 января ударили беспилотником по Бериславу на Херсонщине, ранили мужчину.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Отмечается, что россияне сбросили взрывной предмет на 54-летнего местного жителя.

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Мужчина получил взрывную травму и ранение ноги.

Каретой "скорой" его доставили в больницу.

Также около 14:10 под огнем российских войск оказалось село Михайловка Бериславского района.

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Оккупанты ударили по населенному пункту не менее восьми раз, один из снарядов попал во двор жилого дома.

Ранение живота получила 89-летняя местная жительница.