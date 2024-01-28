У Бердянську пролунали вибухи – Федоров

В окупованому Росією Бердянську Запорізької області у неділю пролунали вибухи.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров, місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"

Деталі: Федоров повідомив про вибухи в Бердянську.

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"Гучно було мешканцям щонайменше двох районів міста", - написав він у Telegram.

"Бердянськ сьогодні" також повідомляє, що бердянці чули гучний вибух.

За інформацією телеграм-каналу, особливо гучно було в мікрорайоні Колонія.