В Бердянске прогремели взрывы – Федоров
Воскресенье, 28 января 2024, 16:11
В оккупированном Россией Бердянске Запорожской области в воскресенье прогремели взрывы.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров, местный телеграмм-канал "Бердянск сегодня"
Детали: Федоров сообщил о взрывах в Бердянске.
Реклама:
"Громко было жителям по меньшей мере двух районов города", - написал он в Telegram.
"Бердянск сегодня" также сообщает, что бердянцы слышали громкий взрыв.
По информации телеграм-канала, особенно громко было в микрорайоне Колония.
ВИДЕО ДНЯ