В Бердянске прогремели взрывы – Федоров

В оккупированном Россией Бердянске Запорожской области в воскресенье прогремели взрывы.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров, местный телеграмм-канал "Бердянск сегодня"

Детали: Федоров сообщил о взрывах в Бердянске.

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"Громко было жителям по меньшей мере двух районов города", - написал он в Telegram.

"Бердянск сегодня" также сообщает, что бердянцы слышали громкий взрыв.

По информации телеграм-канала, особенно громко было в микрорайоне Колония.