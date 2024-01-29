WSJ: Ізраїль зруйнував лише 20% тунелів ХАМАСу під Сектором Гази

80% величезної мережі тунелів ХАМАС під Сектором Гази досі функціонують після тижнів зусиль Ізраїля знищити їх. Це перешкоджає досягненню головних цілей Ізраїлю у війні.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За словами ізраїльських офіційних осіб, перешкоджання ХАМАСУ використовувати тунелі є основою зусиль Ізраїлю, спрямованих на захоплення вищих лідерів ХАМАСУ і порятунок ізраїльських заручників.

Реклама:

Ізраїль заявив, що завдає ударів по лікарнях та інших ключових об'єктах інфраструктури для захоплення тунелів.

За словами ізраїльтян, виведення з ладу тунелів, довжина яких сягає 300 миль, приблизно, як половина системи метро Нью-Йорка, позбавить ХАМАС відносно безпечного зберігання зброї і боєприпасів, місця для переховування бойовиків, командно-контрольних центрів для свого керівництва і можливості маневрувати територією.

Ізраїль намагався очистити тунелі різними методами, включаючи встановлення насосів для затоплення їх водою з Середземного моря, руйнування тунелів за допомогою авіаударів і рідкої вибухівки, обшуки з собаками і роботами, знищення входів і рейди висококваліфікованих солдатів.

ВІДЕО ДНЯ

Американським та ізраїльським чиновникам важко точно оцінити рівень руйнування тунелів, частково через те, що вони не можуть точно сказати, скільки кілометрів тунелів існує. За оцінками офіційних осіб обох країн, від 20% до 40% тунелів були пошкоджені або виведені з ладу, заявили американські чиновники, причому більша частина з них знаходиться на півночі Сектора Гази.

Ізраїль "ретельно і поступово демонтує тунельну мережу", - йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Наприкінці минулого року в рамках операції під назвою "Море Атлантиди" Ізраїль встановив насоси на півночі Сектора Гази, незважаючи на занепокоєння щодо потенційного впливу відкачування морської води на запаси прісної води на території та наземну інфраструктуру.

У деяких місцях стіни та інші несподівані бар'єри і захисні споруди сповільнюють або зупиняють потік води, кажуть американські чиновники. Морська вода роз'їла деякі тунелі, але в цілому зусилля виявилися не такими ефективними, як сподівалися ізраїльські чиновники, заявили американські чиновники.

"Стратегія ХАМАС обертається навколо тунелів - це їхній центр тяжіння. Тунелі потрібні їм, щоб вирівняти поле бою з ЦАХАЛом", - сказав Мік Малрой, колишній заступник помічника міністра оборони, офіцер морської піхоти і Центрального розвідувального управління. Ізраїль має підрозділи, які спеціалізуються на розмінуванні тунелів, але багато хто з них є інженерами, навченими руйнувати тунелі, а не шукати заручників і лідерів ХАМАСу, заявили американські чиновники. Зокрема, для зачистки тунелів потрібно більше військ, зазначили посадовці.

Крім того, головні військові цілі Ізраїлю - знищення або захоплення вищих лідерів ХАМАСу і порятунок близько 100 заручників, що залишилися, - суперечать одна одній, зазначили посадовці США.