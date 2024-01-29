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WSJ: Израиль разрушил лишь 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газа

Алена ИвашкивПонедельник, 29 января 2024, 01:44
WSJ: Израиль разрушил лишь 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газа
Тоннель в Секторе Газа, фото Getty Images

80% огромной сети тоннелей ХАМАС под Сектором Газа до сих пор функционируют после недель усилий Израиля уничтожить их. Это препятствует достижению главных целей Израиля в войне.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По словам израильских официальных лиц, препятствование ХАМАСу использовать тоннели является основой усилий Израиля, направленных на захват высших лидеров ХАМАСа и спасение израильских заложников. 

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Израиль заявил, что наносит удары по больницам и другим ключевым объектам инфраструктуры для захвата туннелей.

По словам израильтян, вывод из строя тоннелей, длина которых достигает 300 миль, примерно, как половина системы метро Нью-Йорка, лишит ХАМАС относительно безопасного хранения оружия и боеприпасов, места для укрытия боевиков, командно-контрольных центров для своего руководства и возможности маневрировать территорией.

Израиль пытался очистить туннели различными методами, включая установку насосов для затопления их водой из Средиземного моря, разрушение туннелей с помощью авиаударов и жидкой взрывчатки, обыски с собаками и роботами, уничтожение входов и рейды высококвалифицированных солдат.

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Американским и израильским чиновникам трудно точно оценить уровень разрушения туннелей, отчасти из-за того, что они не могут точно сказать, сколько километров туннелей существует. По оценкам официальных лиц обеих стран, от 20% до 40% тоннелей были повреждены или выведены из строя, заявили американские чиновники, причем большая часть из них находится на севере Газы.

Израиль "тщательно и постепенно демонтирует туннельную сеть", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля. 

В конце прошлого года в рамках операции под названием "Море Атлантиды" Израиль установил насосы на севере Сектора Газа, несмотря на беспокойство относительно потенциального влияния откачки морской воды на запасы пресной воды на территории и наземную инфраструктуру. 

В некоторых местах стены и другие неожиданные барьеры и защитные сооружения замедляют или останавливают поток воды, говорят американские чиновники. Морская вода разъела некоторые туннели, но в целом усилия оказались не такими эффективными, как надеялись израильские чиновники, заявили американские чиновники.

"Стратегия ХАМАС вращается вокруг тоннелей - это их центр притяжения. Тоннели нужны им, чтобы выровнять поле боя с ЦАХАЛом", - сказал Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны, офицер морской пехоты и Центрального разведывательного управления. Израиль имеет подразделения, специализирующиеся на разминировании тоннелей, но многие из них являются инженерами, обученными разрушать тоннели, а не искать заложников и лидеров ХАМАСа, заявили американские чиновники. В частности, для зачистки тоннелей нужно больше войск, отметили чиновники.

Кроме того, главные военные цели Израиля - уничтожение или захват высших лидеров ХАМАСа и спасение около 100 оставшихся заложников - противоречат друг другу, отметили чиновники США.

Темы: Сектор ГазавойнаИзраиль
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