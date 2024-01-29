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FT: ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини

Олена ІвашківПонеділок, 29 січня 2024, 02:20
FT: ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини
Прапор ЄС та Угорщини, фото Getty Images

Євросоюз розробляє план із підриву економіки Угорщини в разі відмови Будапешта узгодити виділення нового пакета допомоги Україні. 

Джерело: британська газета The Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС

Деталі: За її даними, Брюссель збирається обвалити курс угорського форинта і знизити інвестиційну привабливість Угорщини, щоб нашкодити "робочим місцям і зростанню" економіки країни. 

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Зазначається, що, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не піде на поступки, то керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта з наміром "налякати ринки".

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що не чув про ці погрози. Він додав, що Будапешт "не піддається тиску": "Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах".

Чиновник зазначив, що Угорщина в 27 січня направила нову пропозицію Брюсселю, давши попередню згоду на використання коштів з бюджету ЄС для надання допомоги Україні та випуск боргових зобов'язань співтовариства для покриття потреб Києва, якщо Євросоюз піде назустріч Будапешту та додасть пункт про можливість зміни свого рішення майбутньому.

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Представник Ради ЄС своєю чергою заявив, що не коментуватиме витоку в пресі. При цьому опитані виданням джерела в дипломатичних колах ЄС наголосили, що "багато країн" підтримують цей план. Один із дипломатів у коментарі для FT назвав такі обговорення "шантажем".

Передісторія: 

  • Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на пакет допомоги на 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.
  • За даними ЗМІ, лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.

Теми: УгорщинаЄС
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