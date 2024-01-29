FT: ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии

Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине.

Источник: британская газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС

Детали: По ее данным, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.

Реклама:

Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что не слышал об этих угрозах. Он добавил, что Будапешт "не поддается давлению": "Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах".

Чиновник отметил, что Венгрия в 27 января направила новое предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия потребностей Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения будущем.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Совета ЕС в свою очередь заявил, что не будет комментировать утечку в прессе. При этом опрошенные изданием источники в дипломатических кругах ЕС отметили, что "многие страны" поддерживают этот план. Один из дипломатов в комментарии для FT назвал такие обсуждения "шантажом".

Предыстория: