FT: ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии
Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине.
Источник: британская газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС
Детали: По ее данным, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.
Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что не слышал об этих угрозах. Он добавил, что Будапешт "не поддается давлению": "Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах".
Чиновник отметил, что Венгрия в 27 января направила новое предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия потребностей Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения будущем.
Представитель Совета ЕС в свою очередь заявил, что не будет комментировать утечку в прессе. При этом опрошенные изданием источники в дипломатических кругах ЕС отметили, что "многие страны" поддерживают этот план. Один из дипломатов в комментарии для FT назвал такие обсуждения "шантажом".
Предыстория:
- Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на пакет помощи на 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.
- По данным СМИ, лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля.