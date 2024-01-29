В Стамбулі після стрілянини в церкві затримали 47 осіб

Турецька поліція затримала 47 осіб за підозрою в причетності до влаштованої 28 січня стрілянини в церкві, серед них громадянин Росії та Таджикистану.

Джерело: голова МВС Туреччини Алі Єрлікая, Reuters

Деталі: Турецька влада затримала двох озброєних чоловіків, які застрелили одну людину в неділю під час служби в церкві в Стамбулі та яких вважають пов'язаними з "Ісламською державою", заявив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

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Раніше Єрлікая заявив, що напад, який Анкара засудила, стався близько 08:40 за Гринвічем в італійській католицькій церкві Санта-Марія в районі Сариєр у Стамбулі, і що один громадянин Туреччини, який став мішенню озброєних нападників, був убитий під час служби.

У розмові з журналістами пізніше Єрлікая сказав, що влада провела рейди в понад 30 місцях по всьому Стамбулу та затримала 47 осіб. За його словами, підозрюваних затримали в одному з останніх рейдів.

Пряма мова Єрлікая: "Обидва підозрюваних є іноземними громадянами. Один з них з Таджикистану, а інший - росіянин, вони можуть бути членами "Ісламської держави".

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Деталі: Раніше "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку в Telegram, заявивши, що це стало відповіддю на заклик лідерів угруповання атакувати євреїв і християн.

На записах камер відеоспостереження зсередини церкви видно, як озброєні люди в масках входять до будівлі та стріляють у чоловіка, який йшов перед ними. На записі з камер відеоспостереження видно, як чоловіки йдуть майже одразу після цього.

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