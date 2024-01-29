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В Стамбуле после стрельбы в церкви задержали 47 человек

Алена ИвашкивПонедельник, 29 января 2024, 03:26
В Стамбуле после стрельбы в церкви задержали 47 человек
Вход в церковь Санта-Мария в Стамбуле, фото Википедия

Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них гражданин России и Таджикистана. 

Источник: глава МВД Турции Али Ерликая, Reuters

Детали: Турецкие власти задержали двух вооруженных мужчин, которые застрелили одного человека в воскресенье во время службы в церкви в Стамбуле и которых считают связанными с "Исламским государством", заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

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Ранее Ерликая заявил, что нападение, которое Анкара осудила, произошло около 08:40 по Гринвичу в итальянской католической церкви Санта-Мария в районе Сарыер в Стамбуле, и что один гражданин Турции, который стал мишенью вооруженных нападавших, был убит во время службы.

В разговоре с журналистами позже Ерликая сказал, что власти провели рейды в более 30 местах по всему Стамбулу и задержали 47 человек. По его словам, подозреваемых задержали в одном из последних рейдов.

Прямая речь Ерликая: "Оба подозреваемых являются иностранными гражданами. Один из них из Таджикистана, а другой - россиянин, они могут быть членами "Исламского государства".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку в Telegram, заявив, что это стало ответом на призыв лидеров группировки атаковать евреев и христиан.

На записях камер видеонаблюдения изнутри церкви видно, как вооруженные люди в масках входят в здание и стреляют в мужчину, который шел перед ними. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчины уходят почти сразу после этого.

Предыстория:

  • Из-за нападения на церковь в стамбульском районе Сарыер во время службы в воскресенье погиб один человек.

Темы: Турция
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