Іран запустив у космос три супутники

Іран заявив у неділю, що успішно запустив у космос три супутники за допомогою ракети Simorgh.

Джерело: ABC News

Деталі: Кадри, оприлюднені державним телебаченням Ірану, показали нічний запуск ракети Simorgh. Аналіз кадрів Associated Press показав, що це відбулося на космодромі Імама Хомейні в іранській сільській місцевості провінції Семнан.

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Державне телебачення назвало запущені супутники Mahda, Kayhan-2 і Hatef-1. У ньому Mahda описано як дослідницький супутник, тоді як Kayhan і Hatef були наносупутниками, зосередженими на глобальному позиціонуванні та зв’язку відповідно. Міністр інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Іса Зарепур заявив, що Mahda вже надіслав сигнали на Землю.

Раніше було п'ять невдалих запусків поспіль, включаючи смертельні пожежі та вибух ракети на стартовому майданчику.

На кадрах видно, що ракета, запущена в неділю, мала напис на фарсі "Ми можемо", що, ймовірно, стосується попередніх невдач.

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Simorgh — це двоступенева ракета на рідкому паливі, яку іранці описали як призначену для розміщення супутників на низькій навколоземній орбіті.

Проте в оцінці світової загрози розвідувальним співтовариством США за 2023 рік зазначено, що розробка ракет-носіїв супутників "скорочує терміни" розробки Іраном міжконтинентальної балістичної ракети, оскільки вона використовує подібну технологію. У цьому звіті конкретно згадується Simorgh як можлива ракета подвійного призначення.