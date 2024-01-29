Иран запустил в космос три спутника

Иран заявил в воскресенье, что успешно запустил в космос три спутника с помощью ракеты Simorgh.

Источник: ABC News

Детали: Кадры, обнародованные государственным телевидением Ирана, показали ночной запуск ракеты Simorgh. Анализ кадров Associated Press показал, что это произошло на космодроме Имама Хомейни в иранской сельской местности провинции Семнан.

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Государственное телевидение назвало запущенные спутники Mahda, Kayhan-2 и Hatef-1. В нем Mahda описана как исследовательский спутник, в то время как Kayhan и Hatef были наноспутниками, сосредоточенными на глобальном позиционировании и связи соответственно. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что Mahda уже отправил сигналы на Землю.

Ранее было пять неудачных запусков подряд, включая смертельные пожары и взрыв ракеты на стартовой площадке.

На кадрах видно, что ракета, запущенная в воскресенье, имела надпись на фарсе "Мы можем", что, вероятно, относится к предыдущим неудачам.

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Simorgh - это двухступенчатая ракета на жидком топливе, которую иранцы описали как предназначенную для размещения спутников на низкой околоземной орбите.

Однако в оценке мировой угрозы разведывательным сообществом США за 2023 год указано, что разработка ракет-носителей спутников "сокращает сроки" разработки Ираном межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку она использует подобную технологию. В этом отчете конкретно упоминается Simorgh как возможная ракета двойного назначения.