Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран запустил в космос три спутника

Алена ИвашкивПонедельник, 29 января 2024, 05:50
Иран запустил в космос три спутника
Скриншот видео запуска ракеты в Иране

Иран заявил в воскресенье, что успешно запустил в космос три спутника с помощью ракеты Simorgh.

Источник: ABC News

Детали: Кадры, обнародованные государственным телевидением Ирана, показали ночной запуск ракеты Simorgh. Анализ кадров Associated Press показал, что это произошло на космодроме Имама Хомейни в иранской сельской местности провинции Семнан.

Реклама:

Государственное телевидение назвало запущенные спутники Mahda, Kayhan-2 и Hatef-1. В нем Mahda описана как исследовательский спутник, в то время как Kayhan и Hatef были наноспутниками, сосредоточенными на глобальном позиционировании и связи соответственно. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что Mahda уже отправил сигналы на Землю.

Ранее было пять неудачных запусков подряд, включая смертельные пожары и взрыв ракеты на стартовой площадке.

На кадрах видно, что ракета, запущенная в воскресенье, имела надпись на фарсе "Мы можем", что, вероятно, относится к предыдущим неудачам.

ВИДЕО ДНЯ

Simorgh - это двухступенчатая ракета на жидком топливе, которую иранцы описали как предназначенную для размещения спутников на низкой околоземной орбите.

Однако в оценке мировой угрозы разведывательным сообществом США за 2023 год указано, что разработка ракет-носителей спутников "сокращает сроки" разработки Ираном межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку она использует подобную технологию. В этом отчете конкретно упоминается Simorgh как возможная ракета двойного назначения.

Темы: Иран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО

Все новости...

Читайте УП В Google News

Иран
Reuters: Китай попросил Иран сдержать нападения хуситов
США просят Китай помочь повлиять на хуситов, которые атакуют корабли в Красном море − СМИ
США нанесли ответные удары по поддерживаемым Ираном боевикам в Ираке
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: