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ISW: Кремль створює умови для дестабілізації Молдови

Олена ІвашківПонеділок, 29 січня 2024, 07:37
ISW: Кремль створює умови для дестабілізації Молдови
Прапор Молдови, фото Getty Images

Кремлівські чиновники та рупори встановлюють інформаційні умови для дестабілізації Молдови.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На думку військових аналітиків, це робиться, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і Захід.

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Директор Другого департаменту країн Співдружності незалежних держав (СНД) Міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук, заявив в інтерв’ю кремлівському виданню ТАСС,  опублікованому  28 січня, що Молдова почала "знищувати свої зв’язки" з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому, а також що ходять чутки про те, що Молдова планує покинути СНД до кінця 2024 року. 

Поліщук заявив, що це рішення не принесе користі ні інтересам, ні громадянам Молдови, а також буде невигідним для економіки Молдови. Поліщук також заявив, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в "глибокій кризі" і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відтягнув" будь-яке вирішення. Поліщук заявив, що Росія готова налагодити погіршення відносин між Молдовою та Придністров’ям "як посередник і гарант" у врегулюванні. 

28 січня віце-прем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я у форматі 5+2, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.

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Росія, зокрема, звинуватила Україну в тому, що вона відмовилася від Мінських угод, які в основному заморозили конфлікт після російського вторгнення в 2014 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і Росія, можливо, встановлює інформаційні умови, щоб висунути подібні претензії проти Молдови.

Раніше ISW оцінював, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх "співвітчизників за кордоном" і "Русского мира" —  концепцій, які навмисно базуються на нечітких визначеннях етнічних росіян і російськомовних в іноземних країнах.

Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я знаходяться в небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров'ї. ISW припустив, що Кремль, можливо, звертається до риторичних наративів, які апелюють до ширшої аудиторії за межами "русского мира".

Ключові висновки ISW за 28 січня:

  • Кремлівські чиновники та рупори продовжують встановлювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови, ймовірно, як частину зусиль, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і Захід серед інших цілей.
  • Директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін повторив, що Кремль не зацікавлений у будь-яких врегулюваннях, окрім повного знищення та викорінення української держави, ймовірно, у постійній спробі виправдати довготривалі та дорогі воєнні зусилля Росії для внутрішньої аудиторії.
  • Кремль також продовжує виправдовувати довгострокові військові зусилля Росії як частину екзистенціального геополітичного протистояння із Заходом і нацизмом.
  • Командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа наголосив на важливості здатності України технологічно адаптуватися та розвиватися, оскільки російські сили продовжують адаптуватися до українських операцій в інтерв’ю  Sky News 27 січня  .
  • Кремль, ймовірно, використає вихід Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру з Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS), щоб продовжити зусилля з розширення російського впливу у франкомовній Африці.
  • Неназвані джерела в індійському уряді заявили, що Індія хоче дистанціюватися від Росії, свого найбільшого постачальника зброї, оскільки війна в Україні обмежила можливості Росії постачати Індію боєприпасами.
  • Російські сили нещодавно просунулися поблизу Кремінної та Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв на всій лінії зіткнення.
  • Російське джерело стверджує, що Росгвардія формує 1-й добровольчий корпус із решти особового складу ПВК "Вагнера" та новоспечених добровольців після того, як у грудні 2023 року Кремль ухвалив закон, який дозволяє Росгвардії формувати власні добровольчі формування.
  • Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов 28 січня заявив, що Україна і Росія найближчим часом проведуть обмін військовополоненими.

Теми: ISWвійна
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