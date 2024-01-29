ISW: Кремль створює умови для дестабілізації Молдови
Кремлівські чиновники та рупори встановлюють інформаційні умови для дестабілізації Молдови.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: На думку військових аналітиків, це робиться, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і Захід.
Директор Другого департаменту країн Співдружності незалежних держав (СНД) Міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук, заявив в інтерв’ю кремлівському виданню ТАСС, опублікованому 28 січня, що Молдова почала "знищувати свої зв’язки" з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому, а також що ходять чутки про те, що Молдова планує покинути СНД до кінця 2024 року.
Поліщук заявив, що це рішення не принесе користі ні інтересам, ні громадянам Молдови, а також буде невигідним для економіки Молдови. Поліщук також заявив, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в "глибокій кризі" і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відтягнув" будь-яке вирішення. Поліщук заявив, що Росія готова налагодити погіршення відносин між Молдовою та Придністров’ям "як посередник і гарант" у врегулюванні.
28 січня віце-прем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я у форматі 5+2, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.
Росія, зокрема, звинуватила Україну в тому, що вона відмовилася від Мінських угод, які в основному заморозили конфлікт після російського вторгнення в 2014 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і Росія, можливо, встановлює інформаційні умови, щоб висунути подібні претензії проти Молдови.
Раніше ISW оцінював, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх "співвітчизників за кордоном" і "Русского мира" — концепцій, які навмисно базуються на нечітких визначеннях етнічних росіян і російськомовних в іноземних країнах.
Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я знаходяться в небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров'ї. ISW припустив, що Кремль, можливо, звертається до риторичних наративів, які апелюють до ширшої аудиторії за межами "русского мира".
Ключові висновки ISW за 28 січня:
- Кремлівські чиновники та рупори продовжують встановлювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови, ймовірно, як частину зусиль, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і Захід серед інших цілей.
- Директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін повторив, що Кремль не зацікавлений у будь-яких врегулюваннях, окрім повного знищення та викорінення української держави, ймовірно, у постійній спробі виправдати довготривалі та дорогі воєнні зусилля Росії для внутрішньої аудиторії.
- Кремль також продовжує виправдовувати довгострокові військові зусилля Росії як частину екзистенціального геополітичного протистояння із Заходом і нацизмом.
- Командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа наголосив на важливості здатності України технологічно адаптуватися та розвиватися, оскільки російські сили продовжують адаптуватися до українських операцій в інтерв’ю Sky News 27 січня .
- Кремль, ймовірно, використає вихід Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру з Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS), щоб продовжити зусилля з розширення російського впливу у франкомовній Африці.
- Неназвані джерела в індійському уряді заявили, що Індія хоче дистанціюватися від Росії, свого найбільшого постачальника зброї, оскільки війна в Україні обмежила можливості Росії постачати Індію боєприпасами.
- Російські сили нещодавно просунулися поблизу Кремінної та Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв на всій лінії зіткнення.
- Російське джерело стверджує, що Росгвардія формує 1-й добровольчий корпус із решти особового складу ПВК "Вагнера" та новоспечених добровольців після того, як у грудні 2023 року Кремль ухвалив закон, який дозволяє Росгвардії формувати власні добровольчі формування.
- Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов 28 січня заявив, що Україна і Росія найближчим часом проведуть обмін військовополоненими.