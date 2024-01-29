ISW: Кремль створює умови для дестабілізації Молдови

Кремлівські чиновники та рупори встановлюють інформаційні умови для дестабілізації Молдови.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На думку військових аналітиків, це робиться, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і Захід.

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Директор Другого департаменту країн Співдружності незалежних держав (СНД) Міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук, заявив в інтерв’ю кремлівському виданню ТАСС, опублікованому 28 січня, що Молдова почала "знищувати свої зв’язки" з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому, а також що ходять чутки про те, що Молдова планує покинути СНД до кінця 2024 року.

Поліщук заявив, що це рішення не принесе користі ні інтересам, ні громадянам Молдови, а також буде невигідним для економіки Молдови. Поліщук також заявив, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в "глибокій кризі" і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відтягнув" будь-яке вирішення. Поліщук заявив, що Росія готова налагодити погіршення відносин між Молдовою та Придністров’ям "як посередник і гарант" у врегулюванні.

28 січня віце-прем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я у форматі 5+2, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.

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Росія, зокрема, звинуватила Україну в тому, що вона відмовилася від Мінських угод, які в основному заморозили конфлікт після російського вторгнення в 2014 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і Росія, можливо, встановлює інформаційні умови, щоб висунути подібні претензії проти Молдови.

Раніше ISW оцінював, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх "співвітчизників за кордоном" і "Русского мира" — концепцій, які навмисно базуються на нечітких визначеннях етнічних росіян і російськомовних в іноземних країнах.

Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я знаходяться в небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров'ї. ISW припустив, що Кремль, можливо, звертається до риторичних наративів, які апелюють до ширшої аудиторії за межами "русского мира".

Ключові висновки ISW за 28 січня: