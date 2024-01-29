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ISW: Кремль создает условия для дестабилизации Молдовы

Алена ИвашкивПонедельник, 29 января 2024, 07:37
ISW: Кремль создает условия для дестабилизации Молдовы
Флаг Молдовы, фото Getty Images

Кремлевские чиновники и рупоры устанавливают информационные условия для дестабилизации Молдовы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По мнению военных аналитиков, это делается, чтобы предотвратить интеграцию Молдовы в ЕС и Запад.

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Директор Второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, заявил в интервью кремлевскому изданию ТАСС, опубликованном 28 января, что Молдова начала "уничтожать свои связи" с государствами-участниками СНГ и возглавляемой Россией организацией СНГ в целом, а также что ходят слухи о том, что Молдова планирует покинуть СНГ до конца 2024 года. 

Полищук заявил, что это решение не принесет пользы ни интересам, ни гражданам Молдовы, а также будет невыгодным для экономики Молдовы. Полищук также заявил, что урегулирование приднестровского вопроса в Молдове находится в "глубоком кризисе" и что экономическое давление Молдовы на Приднестровье с начала 2024 года "еще больше оттянуло" любое решение. Полищук заявил, что Россия готова наладить ухудшение отношений между Молдовой и Приднестровьем "как посредник и гарант" в урегулировании. 

28 января вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян заявил, что Молдова не вернется к переговорному процессу по Приднестровью в формате 5+2, пока российско-украинские отношения не улучшатся и война России в Украине будет продолжаться.

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Россия, в частности, обвинила Украину в том, что она отказалась от Минских соглашений, которые в основном заморозили конфликт после российского вторжения в 2014 году в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, и Россия, возможно, устанавливает информационные условия, чтобы выдвинуть подобные претензии против Молдовы.

Ранее ISW оценивал, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для оправдания предстоящей российской агрессии в Молдове под видом защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира" - концепций, которые намеренно базируются на нечетких определениях этнических русских и русскоязычных в иностранных странах.

Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за якобы отказа Молдовы от процесса урегулирования в Приднестровье. ISW предположил, что Кремль, возможно, обращается к риторическим нарративам, которые апеллируют к более широкой аудитории за пределами "русского мира".

Ключевые выводы ISW за 28 января:

  • Кремлевские чиновники и рупоры продолжают устанавливать информационные условия для дестабилизации Молдовы, вероятно, как часть усилий, чтобы предотвратить интеграцию Молдовы в ЕС и Запад.
  • Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин повторил, что Кремль не заинтересован в каких-либо урегулированиях, кроме полного уничтожения и искоренения украинского государства, вероятно, в постоянной попытке оправдать долговременные и дорогостоящие военные усилия России для внутренней аудитории.
  • Кремль также продолжает оправдывать долгосрочные военные усилия России как часть экзистенциального геополитического противостояния с Западом и нацизмом.
  • Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа подчеркнул важность способности Украины технологически адаптироваться и развиваться, поскольку российские силы продолжают адаптироваться к украинским операциям в интервью Sky News 27 января.
  • Кремль, вероятно, использует выход Мали, Буркина-Фасо и Нигера из Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS), чтобы продолжить усилия по расширению российского влияния во франкоязычной Африке.
  • Неназванные источники в индийском правительстве заявили, что Индия хочет дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика оружия, поскольку война в Украине ограничила возможности России поставлять Индию боеприпасами.
  • Российские силы недавно продвинулись вблизи Кременной и Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев на всей линии соприкосновения.
  • Российский источник утверждает, что Росгвардия формирует 1-й добровольческий корпус из оставшегося личного состава ЧВК "Вагнера" и новоиспеченных добровольцев после того, как в декабре 2023 года Кремль принял закон, который позволяет Росгвардии формировать собственные добровольческие формирования.
  • Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 28 января заявил, что Украина и Россия в ближайшее время проведут обмен военнопленными.

Темы: ISWвойна
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