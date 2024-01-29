ISW: Кремль создает условия для дестабилизации Молдовы

Кремлевские чиновники и рупоры устанавливают информационные условия для дестабилизации Молдовы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По мнению военных аналитиков, это делается, чтобы предотвратить интеграцию Молдовы в ЕС и Запад.

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Директор Второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, заявил в интервью кремлевскому изданию ТАСС, опубликованном 28 января, что Молдова начала "уничтожать свои связи" с государствами-участниками СНГ и возглавляемой Россией организацией СНГ в целом, а также что ходят слухи о том, что Молдова планирует покинуть СНГ до конца 2024 года.

Полищук заявил, что это решение не принесет пользы ни интересам, ни гражданам Молдовы, а также будет невыгодным для экономики Молдовы. Полищук также заявил, что урегулирование приднестровского вопроса в Молдове находится в "глубоком кризисе" и что экономическое давление Молдовы на Приднестровье с начала 2024 года "еще больше оттянуло" любое решение. Полищук заявил, что Россия готова наладить ухудшение отношений между Молдовой и Приднестровьем "как посредник и гарант" в урегулировании.

28 января вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян заявил, что Молдова не вернется к переговорному процессу по Приднестровью в формате 5+2, пока российско-украинские отношения не улучшатся и война России в Украине будет продолжаться.

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Россия, в частности, обвинила Украину в том, что она отказалась от Минских соглашений, которые в основном заморозили конфликт после российского вторжения в 2014 году в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, и Россия, возможно, устанавливает информационные условия, чтобы выдвинуть подобные претензии против Молдовы.

Ранее ISW оценивал, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для оправдания предстоящей российской агрессии в Молдове под видом защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира" - концепций, которые намеренно базируются на нечетких определениях этнических русских и русскоязычных в иностранных странах.

Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за якобы отказа Молдовы от процесса урегулирования в Приднестровье. ISW предположил, что Кремль, возможно, обращается к риторическим нарративам, которые апеллируют к более широкой аудитории за пределами "русского мира".

Ключевые выводы ISW за 28 января: