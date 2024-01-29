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Глава Пентагона обещает ответ на удар по американской базе в Иордании

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 10:52
Глава Пентагона обещает ответ на удар по американской базе в Иордании
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя удар по американской базе в Иордании с гибелью трех военных, подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.

Источник"Европейская правда" со ссылкой на заявление Остина, которое распространила пресс-служба американского оборонного ведомства

Прямая речь: "Я возмущен и глубоко опечален гибелью трех наших американских военнослужащих и ранением других военных во время нападения прошлой ночью на силы США и коалиции, которые были развернуты на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы для работы над окончательным поражением ИГИЛ".

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Детали: Он подчеркнул, что ответственность за эту и другие атаки на силы США на Ближнем Востоке несут поддерживаемые Ираном группировки.

Прямая речь: "И мы ответим на них в то время и в том месте, которые выберем сами. Президент и я не потерпим нападений на американские войска, и мы будем принимать все необходимые меры для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов".

Что предешствовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.
  • По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на удар по американским силам в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих.

Темы: США
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