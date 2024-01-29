Глава Пентагона обещает ответ на удар по американской базе в Иордании

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя удар по американской базе в Иордании с гибелью трех военных, подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Остина, которое распространила пресс-служба американского оборонного ведомства

Прямая речь: "Я возмущен и глубоко опечален гибелью трех наших американских военнослужащих и ранением других военных во время нападения прошлой ночью на силы США и коалиции, которые были развернуты на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы для работы над окончательным поражением ИГИЛ".

Реклама:

Детали: Он подчеркнул, что ответственность за эту и другие атаки на силы США на Ближнем Востоке несут поддерживаемые Ираном группировки.

Прямая речь: "И мы ответим на них в то время и в том месте, которые выберем сами. Президент и я не потерпим нападений на американские войска, и мы будем принимать все необходимые меры для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов".

Что предешствовало:

ВИДЕО ДНЯ