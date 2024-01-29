Повітряні сили розповіли, що найцінніше в перехоплених та вцілілих "Шахедах"

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснює, що Україна використовує перехоплені та вцілілі дрони-камікадзе, щоб поповнити доказову базу воєнних злочинів РФ та зрозуміти, як краще боротися з цими БпЛА.

Джерело: Ігнат в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія.Inform"

Деталі: На запитання ведучої, чи запускають українські воїни вцілілі Shahed назад по ворогу, Юрій Ігнат розсміявся: "Дуже хочеться, правда?".

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"Ну, мабуть, не буде це раціональним. Може, краще якомусь колекціонеру продати і купити 10 українських за ті гроші. Ну, це так, жартома кажу", – відповів офіцер.

Водночас Ігнат пояснив, що найцінніше в цих дронах Shahed – це інформація і докази для міжнародних партнерів України, що санкції працюють недостатньо і ворогам вдається отримувати західні мікросхеми для створення зброї і знищення українців. Крім того, за його словами, завдяки таким вцілілим Shahed українські захисники досліджують, як саме з ними можна боротися.

Пряма мова: "Найцінніше, що ми можемо видобути звідти, — це інформація, чи щось там ворог змінює, не змінює. Ну, але головне — взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини використовують Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців… Щоб посилити контроль санкцій".