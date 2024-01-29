Воздушные силы рассказали, что самое ценное в перехваченных и уцелевших "Шахедах"

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат объясняет, что Украина использует перехваченные и уцелевшие дроны-камикадзе, чтобы пополнить доказательную базу военных преступлений РФ и понять, как лучше бороться с этими БПЛА.

Источник: пИгнат в эфире национального телемарафона, цитирует "Армия.Inform"

Детали: На вопрос ведущей, запускают ли украинские воины уцелевшие Shahed обратно по врагу, Юрий Игнат рассмеялся: "Очень хочется, правда?".

Реклама:

"Ну, пожалуй, не будет это рациональным. Может, лучше какому-то коллекционеру продать и купить 10 украинских за те деньги. Ну, это так, шутя говорю", - ответил офицер.

В то же время Игнат пояснил, что самое ценное в этих дронах Shahed - это информация и доказательства для международных партнеров Украины, что санкции работают недостаточно и врагам удается получать западные микросхемы для создания оружия и уничтожения украинцев. Кроме того, по его словам, благодаря таким уцелевшим Shahed украинские защитники исследуют, как именно с ними можно бороться.

Прямая речь: "Самое ценное, что мы можем добыть оттуда, - это информация, что-то там враг меняет, не меняет. Ну, но главное - взять те уцелевшие остатки, в очередной раз показать нашим партнерам, чьи запчасти используют Иран и Россия для изготовления оружия для уничтожения украинцев... Чтобы усилить контроль санкций".