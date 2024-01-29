Зеленський у Києві вшанував пам’ять Героїв Крут

Президент Володимир Зеленський у річницю бою під Крутами вшанував пам’ять українських героїв на Аскольдовій могилі.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, – назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну! Вічна слава і вдячність захисникам і захисницям України!"

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Що було раніше: Перед цим головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю бою під Крутами заявив, що Україна була, є і буде вільною і незалежною. За його словами, українці шанують пам’ять тих, хто віддав своє життя у бою під Крутами, який "став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором" і дякують кожному, хто зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє.

Довідково: Україна щороку 29 січня вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами – українських студентів, які намагались зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовиками.

ВІДЕО ДНЯ

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреня, 250 – Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.