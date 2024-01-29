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Зеленский в Киеве почтил память Героев Крут

Станислав ПогориловПонедельник, 29 января 2024, 13:03
Зеленский в Киеве почтил память Героев Крут
Владимир Зеленский, фото: скрншот с видео

Президент Владимир Зеленский в годовщину боя под Крутами почтил память украинских героев на Аскольдовой могиле.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Все наши герои, все, кто отдал жизнь за украинскую независимость, свободу и будущее, - навсегда в истории нашего народа. Помним каждого и каждую! Вечная слава и благодарность защитникам и защитницам Украины!"

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Что предшествовало: Перед этим главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину боя под Крутами заявил, что Украина была, есть и будет свободной и независимой. По его словам, украинцы чтят память тех, кто отдал свою жизнь в бою под Крутами, который "стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором" и благодарят каждого, кто сейчас защищает государство, его независимость и будущее.

Справка: Украина ежегодно 29 января чествует память Героев битвы под Крутами – украинских студентов, пытавшихся остановить большевистское наступление на Киев в 1918 году, которые попали в плен и были расстреляны большевиками.

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Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем Черниговской области, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. Украинское войско насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков.

Темы: ЗеленскийКиев
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