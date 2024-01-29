В РФ 72-річну пенсіонерку засудили до 5,5 років тюрми за антивоєнні пости в соцмережі

Суд у Ростовській області РФ засудив місцеву жительку Євгенію Майбороду до пʼяти з половиною років колонії у справі про так звані "фейки" про російську армію

Джерело: "ОВД-Инфо", "Радіо Свобода"

Деталі: Так званий "суд" визнав, що 72-річна пенсіонерка поширювала у мережі "ВКонтакте" "фейки" з мотивів політичної ненависті та заклики до екстремістської діяльності. У справі згадані два пости Майбороди. Фейками російські суди визнають повідомлення про війну в Україні, які не збігаються з версією міністерства оборони Росії.

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На сторінці пенсіонерки у "ВКонтакте" містилося багато антивоєнних постів, у тому числі такі, які порівнюють російську владу з керівництвом нацистської Німеччини.

Пенсіонерка визнала авторство постів та пояснила їх тим, що її брат у Дніпрі опинився під завалами будівлі, в яку влучили снаряди.

У січні 2023 року пенсіонерку оштрафували на 40 тисяч рублів за статтею про дискредитацію російської армії у мережі "ВКонтакте". На засіданні суду пенсіонерка говорила, що не згодна з діями російської армії та Кремля щодо України та негативно оцінює діяльність та особисті якості президента Росії Володимира Путіна.

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За підрахунками "ОВД-Инфо", справи за антивоєнну позицію в Росії порушили щонайменше проти 830 людей, у тому числі проти не менш як 250 – за статтею про фейки про російську армію.